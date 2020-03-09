Kadınlar ülkeyi daha ileri taşımaya hazır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında konuştu.

BİRLİKTE MÜCADELE

Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl boyunca kadına ve aileye verdiği değer doğrultusunda kadınların haklarını korumak ve sosyo-ekonomik statülerini yükseltmek için ortaya koyduğu vizyon ve irade sayesinde eğitimden sağlığa, sanattan spora, medyadan sivil topluma, ekonomiden siyasete, kadınların hayatın her alanında ve Türkiye'yi her anlamda daha ileri noktalara taşımaya hazır olduğunu belirtti. Selçuk, şunları söyledi: "Nasıl mercanlar, okyanusların akciğerleri ise kadınlar da yeryüzü atlasının mercanları aslında. Yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleri, yaşamı imar eden varlıklar kadınlar. Mercan Seferberliği ile toplumun yarısı olan kadınlarımıza kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve aile-iş yaşamı dengesini kurmalarını kolaylaştırmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi, kadının ve erkeğin birbirinin rakibi değil, refiki olduğu bir anlayışla hareket etmeyi ve kadına yönelik şiddetle hep beraber mücadele etmeyi hedefliyoruz."