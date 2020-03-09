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S 400’ler bu ay içinde devreye alınabilir

S 400’ler bu ay içinde devreye alınabilir
Giriş Tarihi: 9.3.2020

İdlib'de ateşkes sonrasında bölgede normalleşme süreci yaşanırken rejime verdiği destek nedeniyle Rusya gerilen ikili ilişkilerde de normalleşme başladı. Bu bağlamda Moskova'daki görüşme sonrasında ortak projelerin devam edeceğini duyuran Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin, S-400'lerin son durumuna ilişkin de planlandığı gibi sürecin devam ettiğini açıklamıştı. Çalışmaların hızlanmasının ardından S-400'lerin devreye alınması için Nisan olarak öngörülen tarihin Mart ayına çekilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

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