Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSK Güçlendirme Vakfı), Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik bu yıl 250 milyon liralık kaynak aktarımı yapacak. Geçen yıl yapılan 150 milyon liralık kaynak aktarımıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinden 2 yılda toplam 400 milyon liralık kaynak transferi sağlanmış olacak. Kuvvet komutanlıklarının projelerine tahsis edilen kaynak miktarı 1987-2020 döneminde yaklaşık 1 milyar 370 milyon liraya ulaşacak. Vakıf yeni teknolojilere yapılan yatırımlara desteğini de sürdürecek.