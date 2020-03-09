Sıfır araç kuyruğu bu ay sona erecek

Türkiye'de otomotiv pazarının yerli ve ithal araç tedarikçileri, bu aydan itibaren başlamak üzere, özellikle nisan ile birlikte sıfır araç tedarik sorununun ortadan kalkacağını ve taleplere daha güçlü şekilde karşılık verileceğini belirtiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasalardaki tedarik sorununun bu ay çözüme kavuşmasının beklendiğini ifade etti.



Otomatik viteslilerin satısları % 113 arttı

Türkiye otomotiv pazarında 2020 Şubat ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,75 artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 89,55 artarak 74 bin 395 adet oldu. 2019'un 2 aylık döneminde ise toplam pazar 39 bin 248 adet gerçekleşmişti.