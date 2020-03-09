Suudi Arabistan’da 20 prens tutuklandı

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle en az 20 prensin daha tutuklanarak hapsedildiği iddia edildi.

Middle East Eye haber platformunun iddiasına göre Prens Ahmet olarak bilinen, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'in tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha veliaht prens Muhammed bin Selman'a "darbe girişiminde" bulunduğu iddiası üzerine tutuklandığı öne sürüldü. Tutuklular arasında Prens Ahmed'in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi. Tutuklama emrinin altında Kral Selman'ın da imzasının olduğu öne sürüldü.