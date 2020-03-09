Yaptıgı reçelleri yurt dısına satmak istiyor

Aydınlı kadın girişimci Şengül Batur (40), patlıcan, kabak ve portakal gibi 30 çeşit ürünün reçelini yapıp internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Dallıca Mahallesinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Batur, ailesi için yaptığı reçeller beğenilince okuldaki işinden ayrılıp bu işe yöneldi. Evinin bahçesini işletmeye çevirip 10 kadına istihdam yaratan Batur, "Elde ettiğim geliri çocuklarımın eğitimine harcıyoruz. Kızlarım, işim sayesinde okuyor. Ayda 800 kilogram reçel üretiyorum. Hayalim bir tesis kurarak ihracat yapmak" diye konuştu.

ÜMİT ÖZMEN