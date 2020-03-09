Son 15 yılda 120 Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) tamamlayarak sanayicinin hizmetine sunan hükümet, bu yıl 7 OSB ve 5 sanayi sitesini kullanıma hazır hale getirecek. Yapımı tamamlanan OSB ve sanayi sitelerinde 25 bin kişiye istihdam imkânı oluşturulacak. Yeni kurulacak OSB'ler 'Yeşil OSB' vizyonuna uygun olarak inşa edilirken, mevcut OSB'lere de yeşillendirme çalışmaları yapılacak, çevreci sistemler kazandırılacak.
BETÜL USTA / ANKARA
Yıl sonuna kadar 7 OSB 5 sanayi sitesi açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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