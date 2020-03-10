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Akaryakıtta dev indirim

Akaryakıtta dev indirim
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş benzin fiyatlarına da bu gece yarısından itibaren rekor indirim olarak yansıyacak. Edinilen bilgiye göre 10 Mart Salı'yı çarşambaya bağlayan gece yarısı benzinde 78 kuruş, motorinde ise 63 kuruş indirim yapılacak. İndirim ile birlikte benzin uzun bir aranın ardından tüm illerde 6 liranın altına düşecek. İstanbul Avrupa Yakasında hali hazırda 6.58'e satılan benzin fiyatı, 5.80'e, Anadolu Yakası'nda ise 5.85'lere gerileyecek.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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