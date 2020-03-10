Altın fiyatları ne kadar? 10 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Dünya genelinde hızla yayınlan koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatları yükselişte mi? İşte 10 Mart Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 328,00 liradan işlem gördü. İşte 10 Mart Salı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 327,91 TL

SATIŞ: 327,96 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 525,75 TL

SATIŞ: 537,63 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.048,22 TL

SATIŞ: 1.075,26 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.103,01 TL

SATIŞ: 2.143,95 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.184,00 TL

SATIŞ: 2.214,00 TL