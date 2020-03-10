Korona sürdükçe petrol yükselmez

SETA Vakfı Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür, petrol fiyatlarındaki şok düşüşü Yeni Asır'a değerlendirdi. Yılbaşında 70 dolar civarında olan petrol fiyatlarının önce 60 dolara korona virüs haberlerinin kötüleşmesiyle 60 doların altına düştüğünü ifade eden Gür, "En son Cuma günkü toplantıda OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için üretimi kısmayı önerdi. Ancak Rusya bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Suudi Arabistan agresif bir fiyat savaşı başlatarak fiyatları aşağı çekti. Bunun sonucunda dün sabah saatlerinde yüzde 30'lara varan düşüş yaşandı" dedi. Gür, "Petrol 31 doları gördü. En kötü senaryo buydu, çok sert bir düşüş oldu. Şu anki parametlerle bunun da aşağısını ben zor olarak görüyorum. Petrol fiyatlarındaki oynaklık korona virüsün kontrol altına alındığına dair ciddi sinyaller gelene kadar sürer" görüşünü dile getirdi.



ALTIN GETİRİ LİDERİ

Petrol fiyatları ve borsalar sert düşerken, altına talep sürüyor. Şubatta en yüksek aylık reel getiri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,56 ile külçe altında gerçekleşti. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, petroldeki sert düşüşle birlikte altın alımlarının hız kazandığını belirterek, "Virüsün aşısının bulunması lazım. Gram altında 340 lira seviyeleri takip edilebilir. Alım için 300 lira fiyatı uygun olabilir. Alım yapanlar yıl sonuna kadar beklemeli" dedi.

Erhan GÜLENÇ