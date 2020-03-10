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MÜSIAD Stutgart Heyeti izmir’e geldi

MÜSIAD Stutgart Heyeti izmir’e geldi
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Stuttgart Başkanı Duran Tok ve beraberindeki 10 işadamından oluşan heyet, MÜSİ- AD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ticaret zirvesi programında İzmir'de bir araya geldi. Kaya İzmir Termal Oteli'ndeki toplantıda konuşan Saygılı, "İnanıyorum ki konuk heyetle güzel projelere imza atacağız" dedi. Etkinlikte Stuttgart heyeti İzmirli iş insanları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

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