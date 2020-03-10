Alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonu PET İZMİR 2020 4. Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı başlıyor. PET İZMİR, Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir'de 12-15 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Hayvan severlerin büyük bir heyecanla gün saydığına dikkat çeken Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, 300'den fazla marka ile 120 katılımcının ziyaretçilere önemli fırsatlar sunacağını söyledi.
PET İzmir 2020 12 Mart’ta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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