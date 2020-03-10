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2020 12 Mart’ta başlıyor

PET İzmir 2020 12 Mart’ta başlıyor
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonu PET İZMİR 2020 4. Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı başlıyor. PET İZMİR, Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir'de 12-15 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Hayvan severlerin büyük bir heyecanla gün saydığına dikkat çeken Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, 300'den fazla marka ile 120 katılımcının ziyaretçilere önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

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