Petroldeki tarihi düşüş sonrası benzin ve motorindeki indirim oranı belli oldu

Petrolde yaşanan tarihi düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatlarına ne kadar indirim yansıyacağı da merak ediliyor. Petrolde yaşanan düşüş vatandaşın yakıt faturasına olumlu şekilde yansırken indirim oranları da belli oldu. İndirimler bu geceden itibaren başlayacak. İşte detaylar...

Petrolde yaşanan düşüş sonrası gözler benzin ve motorinde yapılacak olan indirimde. Petrol fiyatları, Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İndirim ne kadar? İşte detaylar...

CARİ AÇIĞI AZALTACAK



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarındaki düşüşün net ithalatçı konumda olan Türkiye için olumlu bir hava yarattığını ifade etti. Aktaş, "Haliyle bu alanda net ithalatçı olan ülkemizin enerji faturası düşecek. Ancak üretimin azalıp azalmayacağı konusuna da odaklanmak lazım. Açıkçası 1991 Körfez krizinden bu yana bu tür sert düşüşler görmedi. Bu nedenle fiyatlarda indirim olması kaçınılmaz" dedi. Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'nin cari açığını da 4 milyar dolar azaltacak. Petroldeki 1 dolarlık düşüş, cari dengeye 400 milyon dolar olumlu katkı yapıyor.

İNDİRİM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti. Buna göre benzin fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.