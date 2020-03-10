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Tavas’la işbirliği artarak sürecektir

Tavas’la işbirliği artarak sürecektir
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Taze meyve sebze ihracatında her ay yeni rekorlar kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), Denizli'nin Tavas ilçesini üretim merkezi olarak kullanacak. EYMSİB Üyesi İlyas Özvarış, Tavas'tan taze sebze tedarik etmeye başladı. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe heyetiyle Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ı ziyaret etti. İki taraf da işbirliğinin artarak süreceğini söyledi.

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