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hisse geri alımı yapacak

Türk Hava Yolları hisse geri alımı yapacak

10.03.2020, 09:39

Son dakika haberine göre , sermayesinin yüzde 10'u oranında pay geri alımı yapacağını duyurdu. Genel kurul onayı sonrasında pay geri alımı için 3 yıl yetki verilen yönetim 0-30 lira arasında alım yapacak.

Türk Hava Yolları sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen pay sayısına kadar hisse geri alım kararı aldı. 1 milyar 380 milyon liralık pay geri alımı yapılacak.

THY'den yapılan açıklamada payların geri alımlarında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 TL olacak.

Pay geri alımına ilişkin kesin karar 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısı sonrasında verilecek.
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