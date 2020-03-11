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Akaryakıtta indirim

Akaryakıtta indirim
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan, "Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek Ticaret Bakanlığı bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bir müjdeyi duyurayım. Salı gecesinden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirim yapacağız" diye konuştu.

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