Altın fiyatları ne kadar? 11 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugüne nasıl başladı? Koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte 11 Mart Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.169,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,55 düşüşle 326,20 liradan işlem gördü.İşte 11 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ta altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 328,42 TL

SATIŞ: 328,49 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 522,58 TL

SATIŞ: 534,39 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.041,90 TL

SATIŞ: 1.068,78 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.090,34 TL

SATIŞ: 2.131,03 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.161,00 TL

SATIŞ: 2.194,00 TL