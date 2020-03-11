Çalışan 25 bin anneye 60 milyon lira destek

Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlanan kadın sayısı 25 bini geçerken, başladığı günden bu yana 60 milyon liralık ödeme yapıldı.

Hükümetin, kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlattığı "yarım çalışma ödeneğine" talep artarak devam ediyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlanan kadın sayısı 25 bini geçti. Uygulamanın başladığı günden bu yana bu ödenekten yararlananlara yaklaşık 60 milyon lira ödeme yapıldı. Bu yıl çalışan annelere ödenen yarım çalışma desteği de artarken, ilk kez doğum yapanlara analık izni sonrası yaklaşık 3 bin lira ödeniyor. Yarım çalışma ödeneği alınan günler için sağlık sigortası primlerini de devlet karşılıyor. Çocuğu engelli doğan anneler de 180 gün boyunca destekten yararlanabiliyor.



600 GÜN PRİM KOŞULU VAR

Türkiye İş Kurumu'nun 2016'da yürürlüğe yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, imkândan yararlanabilmeleri için çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor. Uygulamadan yararlanabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olma zorunluluğu bulunuyor. Yarım çalışma ödeneği; birinci doğumda en fazla 30 gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün olarak ödeniyor.



GÜNDE 98.10 LİRA ÖDENİYOR

Yarım çalışma ödeneği maaşa göre değişmiyor, günlük miktar üzerinden ödeme yapılıyor. Doğum ya da evlat edinme sonrasında günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar para ödeniyor. Çalışan annelere günlük brüt 98.10 lira veriliyor. Ödenek alan kişilerin bakmak yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında sayılıyor ve devletin sunduğu tüm sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Birinci doğum için 2 bin 920 lira, ikinci doğum için 5 bin 841 lira, sonraki doğumlar için 8 bin 762 lira, engelli doğum halinde 17.524 lira ödeme yapılıyor.