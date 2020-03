İzmir’in boyozunu dünyaya tanıtacaklar

Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu Başkanı Burhan Orhan, “İzmir’in simgesi boyozun yurt dışında da tanınması için yoğun çalışma yapıyoruz. Kentimizdeki bir sokağa bu sevilen ürünün ismi verilmeli” diye konuştu.

İzmir'deki boyoz ustaları güç birliği yaparak kurdukları Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu ile kentin simge ürününü dünyaya tanıtmak için atağa geçti. İzmir'in marka değeri haline gelen boyozun yurt dışında tanınması için 3 yıl önce dernek kurarak yola çıktıklarını belirten Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu Başkanı Burhan Orhan, çalışmaları ve projeleri hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu.

ŞU AN ÜYE SAYIMIZ 200

İzmir'de bir sokak veya caddeye "boyoz" adının verilmesi için belediyelerle görüştüklerini ve bu sokakta her yıl 3 gün sürecek bir boyoz festivali düzenleyeceklerini belirten Orhan, unlu mamuller firmalarına ekmek üretimi izninin verilmemesinin haksız rekabete neden olduğunu söyledi. Orhan, "Derneğimizle sektöre kurumsal bir kimlik kazandırdık. Geçen ay tüzüğümüz çıktı ve federasyon olduk." dedi. Federasyon çatısı altında Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği, Boyozu Dünyaya Tanıtma Derneği, Boyoz Sanatkarlarını Koruma Derneği, Boyoz ve Börekçiler İstihdam Derneği olduğunu belirten Orhan, "Bu dernekleri tek çatı altında toplayarak federasyon kurduk. Şu anda üye sayımız 200. Ancak gönül veren boyoz ustalarımız daha fazla. İzmir'de unlu mamuller sektöründe hizmet veren 6 bine yakın firma var. Tüm unlu mamullerde çalışan boyoz ustalarımızla irtibat halindeyiz. Boyoz sanatını geliştirmek, ustalarımıza saygınlık ve nitelik kazandırmak istiyoruz. Şu ana kadar ezber bozan projelerimizle farkındalık yarattık, bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.



"BİZE DE EKMEK ÜRETME İZNİ VERİLİSİN"

Unlu mamuller firmalarına ekmek üretme izni verilmemesinin haksız rekabete neden olduğunu belirten Orhan, "Fırınlar boyoz üretirken unlu mamuller işyerleri ekmek üretemiyor. Biz ekmek çıkaramıyoruz ama fırınlar boyoz çıkarıyor. Bornova Mevlana Mahallesi'nde 40 bine yakın insan sıcak ekmek alacak fırın bulamıyor. Halbuki unlu mamullere bu izin verilse böyle bir sorun olmayacak. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Ayrıca elektrik ve su faturaları çok yüksek geliyor. Elektrikte de bize sanayicilere oldu.



UCUZ ÜRÜNE DİKKAT EDİN

Merdivenaltı işyerlerinde hijyenik olmayan koşullarda üretilen boyozun ucuz fiyattan satılmasına tepki gösteren Orhan, "Kaliteli ürün ucuza satılamaz. Bu sloganla bir proje başlattık. Merdivenaltı üretime dur demek istiyoruz. 75 kuruşa 1 liraya boyoz satanlar var. Bunlar bizim gibi işini hakkıyla yapanlara zarar veriyor. Vatandaşlarımız bu tür yerlerden boyoz almasınlar" dedi.



FEDERASYON OFİSİMİZ 13 MART CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

13 Mart Cuma günü saat 15.00'te Çamdibi'nde federasyon ofisinin törenle açılacağını belirten Orhan, "Ustalarımız, işletmecilerimiz, milletvekilleri gelecek. Lokma döktürerek şehitlerimize dualar edeceğiz. Misafirlere boyoz ikramı yapacağız" dedi. Orhan, şunları söyledi: "Önce ulusal daha sonra uluslar arası boyutta çalışmalar yapacağız. Yarışma düzenleyip en iyi boyoz ustasına kupa ve altın hediye ettik. En iyi unlu mamuller turnuvası yaptık. Afrin ve Barış Pınarı harekatında, Elazığ Deprem bölgesine on binlerce boyoz, Elazığ'a 3 bin boyoz 500 kilo ekmek unu gönderdik" dedi.

Tolga TEKİN