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Piyasalar kayıplarını geri alıyor

Piyasalar kayıplarını geri alıyor
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Petrol fiyatları, önceki gün yaşanan arz-talep şokuyla yaşadığı çöküşün ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 30'lara varan düşüşün ardından dün yüzde 9'a yakın yükselerek 37 dolara kadar çıktı. Avrupa'da da dün yaşanan sert düşüşlerin ardından borsalar toparlandı. Yüzde 3'e yakın artışlar yaşandı. Asya'da ise yüzde 2'lerde bir toparlanma oldu. Bu arada Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesinin petrol piyasalarına istikrar kazandırmak için OPEC ile birlikte hareket etme olasılığını gündemden düşürmediğini söyledi. Bu arada Rusya Merkez Bankası, bankanın rublede sert bir düşüşün ardından piyasa oynaklığını azaltmak için piyasada önleyici döviz satışına başlayacağını bildirdi. Borsa İstanbul günü % 2,38'lik kayıpla tamamladı.

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