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, biletleri ücret almadan değiştirecek

THY, biletleri ücret almadan değiştirecek
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Türk Hava Yolları, 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı. Şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak. Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak. Bu hak 2020 sonuna kadar geçerli olacak.

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