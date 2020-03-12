2. el araçta fiyat ve satışlar uçuşta

İkinci el online pazarda Şubat ayında araç fiyatları Ocak ayına kıyasla yüzde 12,1, 2019 Aralık ayına kıyasla ise yüzde 23,7 arttı.

Satış adetlerinde de geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan rapora göre, Şubat ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 157 bin 483 adet satış gerçekleşti. Bunların 126 bin 671'i binek araç, 30 bin 812'si ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlarda geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış oldu.

40'TI, 50 BİN OLDU

Şubat ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 172 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 92'si satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında yüzde 3'lük, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artış gerçekleşti. 2. el online pazarda şubatta yüzde 41,8 pay ve 52 bin 896 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Aralık ayında 40 bin liraya alınabilen bir aracın fiyatı 50 bin liraya yaklaştı. Rapora göre 16 yaş araçlar yüzde 12,1'le en yüksek paya sahip oldu.