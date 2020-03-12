Altın fiyatları ne kadar? 12 Mart Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, bugüne nasıl başladı? Koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte 12 Mart Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 538,00 lira, Cumhuriyet altını 2.202,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 331,10 liradan işlem gördü. Peki altın bugün ne kadar? İşte 12 Mart Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 326,30 TL

SATIŞ: 326,30 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 528,40 TL

SATIŞ: 540,34 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.053,50 TL

SATIŞ: 1.080,68 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.113,61 TL

SATIŞ: 2.154,75 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.190,00 TL

SATIŞ: 2.223,00 TL