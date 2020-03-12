  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar

Cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar

Cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Türkiye'nin cari işlemler hesa-bı, Ocak'ta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre aylık gelişmede, ödemeler den-gesi tablosundaki dış ticaret açı-ğının 2019'un aynı ayına göre 1 mil-yar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Geçen yılın Ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ocak 2020'de 3 milyar 220 milyon dolar fazla verdi. Hiz-metler dengesi kaynaklı giriş-ler, geçen yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolara yükseldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA