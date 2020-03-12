Türkiye'nin cari işlemler hesa-bı, Ocak'ta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre aylık gelişmede, ödemeler den-gesi tablosundaki dış ticaret açı-ğının 2019'un aynı ayına göre 1 mil-yar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Geçen yılın Ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ocak 2020'de 3 milyar 220 milyon dolar fazla verdi. Hiz-metler dengesi kaynaklı giriş-ler, geçen yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolara yükseldi.