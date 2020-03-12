Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 12 Mart Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin Avrupa'dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının ardından, küresel borsalarda artan riskten kaçış nedeniyle dolar yeni güne 6.20 liranın üzerinde başladı. İşte 12 Mart Pazartesi döviz kuru...

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0240 lira olmuştu. Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Türkiye'de de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından döviz kurunun nasıl etkilendiği araştırılıyor. Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 12 Mart Perşembe döviz kuru...