Kemeraltı’nda hedef 2023 yılı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, yönetim kurulu üyeleri ve Çarşı esnafı ile tarihi mekanlardan Küçük Demirhan'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Çarşı için hep birlikte çalışacaklarını belirten Başkan Batur, "İzmir'in kalbi Konak, Konak'ın kalbi de Kemeraltı. Tarihi çarşıyı çok önemsiyoruz. Hedefimiz; Kemeraltı'nın 2023 yılında turistlerin çok daha rahat gezebileceği, daha sağlıklı sokaklarda dolaşabileceği, tabela kirliliğinin ve hanutçuluğun ortadan kalktığı, kentimize yakışır bir çarşı haline gelmesidir" dedi.