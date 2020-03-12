SOCAR’ın yeni yatırımı başlıyor

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafinerinin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR'ın Türkiye'de yapacağı yeni petrokimya yatırımı için ilk kazmayı 2020 sonu 2021 başı gibi vurmayı düşündüklerini ve tesisi 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. İlter, "Çalışmalar başladı. Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir yatırım olacak" dedi. İlter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi etkilemeye başladığını söyledi.