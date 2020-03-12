Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Protokolü kapsamındaki mutabık kalınan konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.
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