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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü

12.03.2020, 22:36 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020,22:47

Başkan , Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan Protokolü kapsamındaki mutabık kalınan konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

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