‘Sürekli düşüş riski artabilir’

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, “Uzun sürecek bir korona virüsü salgını ve petrol şokuyla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir” dedi.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, korona virüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin, "Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon (fiyatların sürekli düşmesi) tehlikesi demektir ki, o zaman getiri eğrisinin bu seviyesi ve yapısı bile fazla iyimser kalabilir." dedi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi durumundaki Çin'de ortaya çıkan salgına hafta başındaki petrol şokunun eklenmesiyle küresel piyasalar negatif etkilendi.

RİSK FAKTÖRLERİ

ABD tahvil faizlerindeki hareketin bugünlerde her ne kadar abartılı görünse de salgının, nisan-mayıs döneminin ötesine sarkması durumunda konunun farklı bir seviyeye evrilebileceğine dikkati çeken Manukyan, salgının beklenenden daha uzun sürmesi durumunda finansal piyasaları tehdit edebilecek birçok risk faktörünün ortaya çıkabileceğini vurguladı. Para piyasalarında Fed'in 18 Mart tarihinde yapacağı faiz toplantısında 75 baz puanlık bir indirime kesin gözüyle bakıldığını ifade eden Manukyan, faiz indirimlerinin cari durumda ekonomiyi canlandırıcı bir etkisinin olmayacağına işaret etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ

Manukyan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Korkan veya işsiz kalan hanehalkının faiz indirimleri ile yeniden harcamaya geçmesi mümkün değil. Bankalar, kredi açarken sadece faize değil, riske de bakıyor. Politika faizleri düşerken, piyasa faizleri artabilecek."



'E-TİCARETTE YÜZDE 300 YÜKSELİŞ OLDU'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "E-ticaret pazarımızda temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz." dedi.



ALTINDA ZIPLAMA İÇİN HENÜZ ERKEN

Paritedeki durumun geçici olduğunu ifade eden Manukyan, son gelişmelerin 2008 küresel finans krizi ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Manukyan, altın açısından şu anki durumun pozitif seyrettiğini ancak büyük bir zıplama için de henüz erken olduğunu söyledi.