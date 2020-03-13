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6 bin binanın yapı kayıt belgesi iptal

6 bin binanın yapı kayıt belgesi iptal
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda il genelinde İmar Barışını suiistimal eden yaklaşık 6 bin binanın yapı kayıt belgesini iptal etti. Turizm cenneti Bodrum dahil Muğla'nın12 ilçesinde yürütülen inceleme ve denetimlerde 2621 yapıda imar mevzuatına aykırılık tespit edildi ve mevzuata aykırı yapıların yıkım işlemlerine yönelik idari süreç başlatıldı. Bodrum'da hakkında karar çıkarılan 136 yapının yüzde 95'i yıkıldı.

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