ABD borsalarında işlemler durduruldu

Korona virüsü nedeniyle Avrupa ile seyahat hattının kapatılmasıyla önceki gün çöken ABD borsaları dün açılışta sert düşüşe sahne oldu ve işlemler durduruldu. Küresel borsalarda şok düşüşler sürerken dolar/TL kuru 6,29 seviyesini gördü. BIST 100 Endeksi günü yüzde 7.26 kayıpla tamamladı.