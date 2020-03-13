Korona virüsü nedeniyle Avrupa ile seyahat hattının kapatılmasıyla önceki gün çöken ABD borsaları dün açılışta sert düşüşe sahne oldu ve işlemler durduruldu. Küresel borsalarda şok düşüşler sürerken dolar/TL kuru 6,29 seviyesini gördü. BIST 100 Endeksi günü yüzde 7.26 kayıpla tamamladı.
ABD borsalarında işlemler durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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