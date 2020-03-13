  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > ABD borsalarında işlemler durduruldu

ABD borsalarında işlemler durduruldu

ABD borsalarında işlemler durduruldu
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Korona virüsü nedeniyle Avrupa ile seyahat hattının kapatılmasıyla önceki gün çöken ABD borsaları dün açılışta sert düşüşe sahne oldu ve işlemler durduruldu. Küresel borsalarda şok düşüşler sürerken dolar/TL kuru 6,29 seviyesini gördü. BIST 100 Endeksi günü yüzde 7.26 kayıpla tamamladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD borsalarında işlemler durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA