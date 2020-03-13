Gaz alım maliyeti yüzde 30 azalabilir

Petrol fiyatlarındaki düşüşün 6 ila 9 ay içerisinde doğal gaz piyasasına yansımasıyla Türkiye'nin uzun dönemli gaz alım kontrat fiyatlarının yüzde 30 azalarak bin metreküp başına 180 dolara kadar düşebileceği hesaplanıyor. Petrol fiyatlarının kısa ve orta vadede 50 doların altında seyretmeye devam edeceğini öngören uzmanlara göre, fiyatlardaki bu düşüş özellikle petrole endeksli doğal gaz ve LNG fiyatlarını da 6 ila 9 ay içerisinde etkileyecek.

Global Energy Research (GER) Partners Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah Danış, "Bu hafta başında 30 dolar bandına kadar düşen petrol fiyatlarının da 50 doların altında seyretmeye devam edeceği söylenebilir. Bu durum Türkiye gibi petrolde yaklaşık yüzde 92, doğal gazda ise yüzde 98 ithalata bağımlı ülkelerin enerji ithalat maliyetlerini düşürebilmesi açısından oldukça önemli bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.