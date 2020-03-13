İnsan kaynaklarının doğru idaresi önemli

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, İzmir Hilton Oteli'nde düzenlenen "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimlerinde Akademilerin Rolü" başlıklı seminerde, sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Moderatörlüğünü KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç'ın üstlendiği seminerde, Allianz Türkiye Program Geliştirme ve Tasarım Yöneticisi Oğuz Gencer, Allianz Türkiye Oyunlaştırma ve Dijital Eğitim Uzmanı Mehmet Nalça, Hugo Boss Yetenek Yönetimi Birim Yöneticisi Erim Kırca ve İnci Akademi'den Pınar Ayaz Koçer sunum yaptı. Kılıç, açılışta "İnsan kaynakları bünyesinde hizmet veren akademiler, önemli kazanımlar sağlıyor. Kurum kültürünü yerleştirmek için insan kaynaklarının doğru yönetilmesi önemli" dedi.