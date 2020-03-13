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Kuşadası kruvaziyerde yeniden devler liginde

Kuşadası kruvaziyerde yeniden devler liginde
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesi bu yıl 300'den fazla kruvaziyer gemisiyle 350 bin turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Kuşadası Limanı'na Mayıs ayından itibaren turist yağacak. Amerikalı zengin turistlerin seyahat etmeyi tercih ettiği Sirena, Voyager, Riviera ve Voyager Splender gibi ultra lüks yolcu gemilerinin rotasına Kuşadası da girdi. İlçe bu yıldan itibaren yeniden kruvaziyerde devler liginde yer almayı başardı. Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, 2020 hedeflerini aşacaklarını söyledi.

İBRAHİM UZUN

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