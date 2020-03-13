Mobilyada “Ezber Bozan” yarışma

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İzmir ekonomi gazetecileriyle buluşmasında, mobilya, tekstil ve doğaltaşın bir arada kullanılacağı tasarım yarışmasının yapılacağını açıkladı. Türk ihracatçı firmalarının, 30 ülkeden gelen ithalatçılarla 31. İzmir Mobilya Fuarı Modeko'da bir araya geldiğini anlatan Yağcı, "İsmi 'Ezber Bozan' olan bir tasarım yarışması düzenleyeceğiz. Dışarıdan katılım da olacak. Dereceye girenlerin tasarımları ürettirilecek ve EİB'te sergileyeceğiz. Ege mobilya sektöründe herkes elini taşın altına koysun" dedi. Yağcı, Birlik olarak bir online platform kuracaklarını bildirdi.

MERT ALPDÜNDAR