Öğrenci evi alana KDV indirimi

İnşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yatırımcılara sunduğu kolaylıklara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Univa, geçen yıl hayata geçirilen ve gayrimenkul satışlarını olumlu yönde etkileyen KDV oranının düşürülmesine yönelik uygulamayı devam ettirme kararı aldı. Kampanya çerçevesince Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinden öğrenci evi alan yatırımcılar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek.

KDV DESTEĞİ SUNDUK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ve 31 Aralık 2019 itibarıyla sona eren tapu harcı ve sıfır konutta KDV indiriminin, faiz indirimlerinden sonra gayrimenkul satışlarını en olumlu etkileyen teşvikler olduğunu söyledi. Karayel, "Gayrimenkul sektörünün yanı sıra yatırımcılar da bu tür teşviklerin uzatılmasını bekliyordu ancak bu yıla ilişkin böyle bir karar alınmadı. Bu tür fırsatlar sektör açısından çok önemli" dedi. Yatırımcıların bu tür teşviklerden daha uzun süre faydalanması adına yeni bir kampanya hayata geçirdiklerini açıklayan Evrim Karayel, "KDV indirimi teşvikini Univa olarak biz devam ettireceğiz. Kocaeli ve Düzce'deki projelerimizde Mart ayında yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 10'unu karşılayacağız. Yatırımcılarımız yalnızca yüzde 8 KDV ödeyecek" açıklamasını yaptı.



8 YILDA AMORTİ EDECEK

Kocaeli ve Düzce'deki projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve %65 fiyat artışı gibi avantajları beraberinde getirdiğini aktaran Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa Öğrenci Evleri'nde peşin ödeme halinde de cazip indirim sunulduğunun da altını çizdi.