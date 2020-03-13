Patron adaylarına eğitim vererek yön gösteriyorlar

Girişimciler ve İş Dünyası Derneği (GİSİDER) Başkanı Merve Civelek, işlerini kuracak girişimcilere ücretsiz kurslarla kucak açtıklarını belirterek, “Bu yıl hedefimiz bin kişiye istihdam sağlamak” dedi.

Girişimciler ve İş Dünyası Derneği (GİSİDER), iş dünyasına adım atan tüm girişimci adaylarına destek vermek için çalışmalar yapıyor, projeler hazırlıyor. KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle işlerini kuracak yeni girişimci adaylarına ücretsiz uygulamalı eğitim veren derneğin hedefi 2020'de bin kişiye istihdam sağlamak. GİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Merve Civelek, Yeni Asır'a hedeflerini ve projelerini anlattı. Dernek çatısı altında gemi söküm işi yapan firmalardan sigorta, müteahhitlik, mimarlık, gayrimenkul, patent ve inşaat şirketlerine kadar 100'ü aşkın firma bulunduğunu ve aralarında network ağı oluşturup köprü görevi gördüklerini belirten Merve Civelek, "Bu firmalarla işbirliği geliştirilmesini sağlıyoruz. Karşılıklı indirimli ürünlerden faydalanıyorlar. Ayrıca üretime, istihdama, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Belediyelerle ve çeşitli firmalarla işbirliği yapıyoruz. Meslek edindirme ve girişimcilik kurslarımız devam ediyor" dedi.



100'Ü AŞKIN FİRMA DERNEK ÜYEMİZ

KREA Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Merve Civelek, sahadaki tecrübelerini sektörlere entegre edebilmek amacıyla çalışmalar yaparken, girişimcilere destek vermek için 2019 yılı Nisan ayında GİSİDER'i kurdu. Kısa zamanda İzmir'de 100'ü aşkın firmayı dernek çatısı altında toplamayı başaran Civelek, "Sosyal sorumluluk bilinci ile yola çıktık. Derneğimizin amacı topluma katkı sağlamaktır. Girişimcilerimizin ve girişimci adaylarımızın hayallerine ulaşabilmeleri için alt yapı oluşturup yol gösteriyoruz" dedi. İzmir'in yanısıra İstanbul ve Ankara'da da birkaç üyeleri bulunduğunu belirten Civelek, "Vergi levhası olmayanı derneğimize üye yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Derneğin 2020 hedefinin bin kişiye istihdam sağlamak olduğunu söyleyen Civelek, "Amacımız işsizlere iş, girişimci adaylarına destek olmak. KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle dernek olarak bin girişimciye ücretsiz eğitim vererek sertifika almalarını sağladık. Ayrıca bin kişiye de bu yıl istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Firma açmak isteyen bütün girişimcilerimiz sertifikalarını aldılar" diye konuştu.



YENİ İŞİM GİRİŞİM OLACAK DİYENLER

Ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimlerine devam ettiklerini belirten Civelek, "Eğitimlerimiz 'Yeni İşim Girişim Olacak" diyen ve girişimcilik eğitimi almak isteyen herkese açık. Ayrıca hali hazırda profesyonel iş yaşamı süren, çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan girişimci adaylarımız için de akşam eğitimleri düzenliyoruz. Böylelikle çalışan girişimci adayları rutin iş yaşamları etkilenmeden, proje ve girişimleriyle ilgili ön hazırlık yapabiliyorlar" görüşünü dile getirdi.



YOL HARİTASI ÇİZİYORUZ

Dernek olarak verdikleri gönüllü reklam eğitimleriyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin adaylarına yol haritası çizdiklerini vurgulayan Merve Civelek, şunları söyledi: "Böylelikle girişimci adayları sürdürülebilir satış konusunda bilinçleniyor, reklam mecraları konusunda da bilgi sahibi oluyor. Bunların yanında alt yapı çalışmalarına başlamış olduğumuz AB projeleri, dış ticaret eğitimleri ve meslek edindirme kursları da ilerleyen zamanda faaliyetlerimiz arasında yer alacak. Derneğimiz genç ve dinamik iş insanlarından oluşuyor. Bu sebeple her toplantımızda herkes enerjik ve heyecanlı oluyor. Dernek yönetimi olarak aday girişimcilere de kucak açıyoruz."

Tolga TEKİN