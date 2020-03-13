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savaşında ruble yere çakıldı

Petrol savaşında ruble yere çakıldı
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Rusya ile Suudi Arabistan arasında başlayan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Nisandan itibaren 'üretim artışı' kararıyla kızışan petroldeki fiyat savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs önlemleri çerçevesinde aldığı seyahat kısıtlama kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yılın ikinci çeyreğinde küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesiyle brent tipi ham petrol yüzde 7'ye yakın değer kaybı ile 33 dolara indi. Petroldeki kriz virüs etkisiyle birleşince Rusya'nın para birimi ruble çakıldı. Dolar güne 1.1 rublelik artışla başladı ve 74 rubleyi aştı. Analistler, kayıpların ardından Rusya Merkez Bankası'nın faiz artıracağını vurguluyor.

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