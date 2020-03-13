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Son dakika: Benzinde büyük indirim başladı

Son dakika: Benzinde büyük indirim başladı

14.03.2020, 00:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020,00:18

Son dakika haberleri... fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidildi. Benzin fiyatlarında 3 gün önce de 60 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurmuştu. İndirim bu gece yarısından itibaren başladı.

3 GÜNDE BÜYÜK İNDİRİM

Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

Petrol fiyatlarında düşüşe neden olan koronavirüs nedeniyle OPEC toplantı gerçekleştirdi ve arz kısıntısına gidilmesi talep edildi. Ancak bu talebe ilişkin karar çıkmadı. Bunun aksine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretimlerini artırma kararı aldı. Böylece petrol 31 dolar seviyesine kadar geriledi.

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