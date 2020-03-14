Borsa toparlanma sürecine girdi

Korona virüs nedeniyle tarihi oynaklıklara sahne olan dünya piyasaları kayıplarını telafi etmeye başlarken, Borsa İstanbul günü ve haftayı % 2,10 oranında yükselişle 95.605 puandan tamamladı.

Son günlerde piyasalar korona virüs nedeniyle tarihi oynaklıklara sahne olurken, tüm dünya piyasaları için dün kayıpların telafi günü oldu. Borsa İstanbul günü ve haftayı %2,10 oranında yükselişle 95.605 puandan tamamladı. Küresel piyasalardaki tarihi düşüşlerin etkisiyle rekor oranda kayıplara sahne olan Borsa İstanbul, ABD vadeli piyasalarındaki yüzde 4'e varan yükselişin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi.

EK VARLIK PROGRAMI

Günün ikinci yarısında alımları artıran piyasada kazanç oranı yüzde 5'i aştı. 91 bin puana kadar gerileyen endeks yeniden 99 bin puan sınırına ulaştı. Ancak yeni tip korona virüs salgınına ve ekonomilere etkilerine dair endişeler ile alınan önlemlerin piyasalarda yeterli görülmemesinin küresel risk iştahını baskılamaya devam ettiği görüldü. ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yeni LTRO ve 120 milyar euroluk ek varlık alım programı açıkladı. Borsa İstanbul, pay piyasalarında oynaklığı azaltmak için limitleri kısma uygulaması başlatma kararı alırken, uygulama ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Önlemlerle Borsa İstanbul'da etkili olan aşırı oynaklığın azaltılabileceği bildirildi. İstanbul Kapalıçarşı'da 6,2980 liradan alınan dolar, 6,3000 liradan satıldı. 7,0600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,0249 oldu.

Merkez Bankaları para pompalıyor

Korona virüsün ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek için piyasalara para pompalayan ABD ve Avrupa merkez bankalarını diğer merkez bankaları da takip etmeye başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak. New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı. Avustralya Merkez Bankası da önlem için piyasalara verdiği likiditeyi yükseltti.



Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 320 bin liraya geriledi. Piyasada en düşük 318 bin 850 lira, en yüksek 324 bin 650 lirayı gören altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla tamamladı.