Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), "Bir Girişim Bin Deneyim" paneli ile fark yaratan ünlü girişimcileri ağırladı. LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi "Dünyanın geleceği girişimcilerin elinde" dedi. İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eskinazi, girişimciliğin "durdurulamaz" bir lokomotif haline geldiğine dikkat çekerek, "Dünyada 480 milyon girişimci var. Girişimci olmazsak, girişimcilik olmazsa Türkiye var olamaz. Dünyanın en güçlü, en çok rol model alınan insanları girişimciler, çünkü onlar dünyamızı değiştiriyor" dedi.

GELECEK SİZSİNİZ

10 yıl önce girişimci ekosistemine destek vermek için yola çıkan LİYAKAT Derneği'nin de bir girişimcilik eseri olduğunu hatırlatan Eskinazi "Girişimcilik ruhumuzla 10 yıl boyunca kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklara, en çok da genç beyinlere girişimcilik bilinci aşılamak için pek çok proje gerçekleştirdik. 'Yapamazsınız' diyenleri dinlemedik, yaptık ve en güzeli de hala yapmaya devam ediyoruz. Buradaki her biri girişimcinin ayrı hikayesi var. Unutmayın ki girişimciyseniz, dünyanın geleceğisiniz demektir" görüşünü dile getirdi. Panele girişimcilik için hayallerin peşinden gidilmesi gerektiği düşüncesi damga vurdu. Moderatörlüklerini Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ile İnsan Kaynakları Wellbeing Danışmanı Ece Süren Ok'un yaptığı panellerde girişimci olmak isteyenlere katılımcılar altın değerinde tavsiyelerde bulundu.