İzmir’de minibüsler ilaçlanıyor

Türkiye'yi tehdit eden korona virüsü ile mücadele için İzmir Minibüsçüler Odası kentte çalışan tüm minibüsleri ilaçlatarak dezenfekte ediyor.

İÇİNİZ RAHAT OLSUN

İzmir'de minibüslerin toplu ulaşımda önemli rol oynadığına dikkat çeken Oda Başkanı Taner Uğuz, "Halkın sağlığı için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayız. İzmir'de 72 durağımız ve sefer yapan M plakalı 1117 aracımız bulunuyor. İzmir'in farkı bölgelerindeki 72 son durakta bulunan tüm araçlarımızı dezefenkte etmek için ilaçlama çalışmalarına başladık. İşi doğru yapabilmek için de öncelikle ilaçlama yapan firmaları araştırdık ve Sağlık Bakanlığı'ndan çalışma iznine sahip bir firma ile kaliteli bir ilaç türünü belirledik. Toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir mesleği icra ediyoruz, sorumluluğumuz büyük" dedi. Amaçlarının korona virüsü ile etkili bir mücadele başlatmak olduğunu kaydeden İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Uğuz, "İzmir'in her köşesine ulaşımını sağladığımız vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Kaliteli, sağlıklı ve konforlu ulaşım için üzerimize düşenleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.





İlaçlama çalışmaları Karşıyaka Minibüs Son Durağı'nda başladı.



ÜYELERİMİZE EĞİTİCİ YAYINLARI DAĞITTIK

ODA Başkanı Uğuz açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İlaçlama çalışmalarının yanı sıra tüm üyelerimize de korona virüsünün belirtileri, korunma yolları, yapılması gerekenler başlıkları altında eğitici yayınları dağıtıyoruz. Duraklarda yaptığımız toplantılarla şoför ve araç sahibi meslektaşlarımıza konunun hassasiyetini ayrıntıları ile anlatıyoruz. Vatandaşlarımız da kişisel temizliğine ve tedbirlerine önem versinler. Bu virüs tehlikeli ancak tedbir alıp bir şekilde hayata devam etmek de gerekiyor."