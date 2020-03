Kötü gün dostu BESİAD

Bostanlı Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı İpek, “Derneğimiz 18 yıldır kimin ne sıkıntısı varsa her zaman yanında oldu. Sosyal projelerimiz ve hayır işlerimizle örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde 2002 yılında yaşanan büyük sel felaketinde işyerlerini su basan ve büyük mağduriyet yaşayan esnafın tekrar ayağa kalkmak için dayanışma örneği göstererek kurdukları Bostanlı Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği (BESİAD), 18. yaşına girdi. Aradan geçen 18 yılda giderek büyüyen ve kent ekonomisine katma değer ve istihdam sağlamaya devam eden BESİAD, kuruluş amacına uygun olarak hayır işlerine ve sosyal sorumluluk projelerine de özel bir önem veriyor. Yeni Asır'a proje ve çalışmaları hakkında bilgiler veren BESİAD Başkanı Emre İpek, "Sel felaketinin ardından kurulan derneğimizin çatısı altında toplanan esnafımız dayanışma örneği gösterip hizmetlerini aynı heyecanla sürdürmektedir. O yıllarda esnafımız sigortaya ödediği parayla kalmış ve hiçbir yardım alamamıştı. Ama birlikten kuvvet doğdu. O gün olduğu gibi bugün de kimin ne sıkıntısı varsa her zaman yanındayız. Sadece sosyal sorumluluk projelerimizle değil, aynı zamanda hayır işleriyle topluma örnek olmaya çalışıyoruz. BESİAD, işte bu yüzden kötü gün dostu olan bir dernektir" dedi.

780 ÜYEMİZ BULUNUYOR

BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak 9 aydır görevini başarıyla yürüten Emre İpek, derneğin 780 üyesi bulunduğunu söyledi. Sadece Karşıyaka sınırlarında değil İzmir genelinde faaliyetlerde bulunan derneklerinde her zaman yardımlaşma ve dayanışma olgusunun ön planda olduğunu belirten İpek, "Bizim için aile vurgusu her zaman önemlidir. Ayrıca etkinliklerimizde büyük çoğunlukla çocuk, yaşlı ve kadınları ön planda tutarız. Her eğitim öğretim döneminde 50 çocuğumuza çanta ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yaparak ücretsiz olarak 1350'sine eğitim verdik ve iş ve iş yeri sahibi olmalarının haklı gururunu yaşadık. Elazığ ve Malatya'daki felakette zarar gören depremzedelere yardım kolileri gönderdik" diye konuştu.

İKİ YAKA BİR MUTFAK

Karşıyaka Belediyesi ile işbirliği içinde "İki Yaka Bir Mutfak Festivali" düzenlediklerini belirten İpek, "Festival, Karşıyaka Belediyesi, BESİAD ve KASİ- AD işbirliğiyle düzenleniyor. 30 firma katılıyor. 26-29 Mart tarihlerinde Mavişehir'de Gondol Kafe'de yapacağımız festivalde alışveriş ve ticaret olacak ama en önemlisi Yunanistan'dan gelen misafirlerimize Türk kültürünü ve mutfağını tanıtarak iki ülke arasındaki kaynaşmayı sağlayacağız" dedi.



HER KESİMİN YANINDAYIZ

BESİAD olarak sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Başkan İpek, "6 ayda bir tüm üyelerimizle birlikte derneğimizin önünde Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Her yıl Ramazan ayında binlerce kişiye iftar yemeği veriyoruz. İstihdama destek olurken Karşıyaka Filizleri projesine destek vererek öğrenci okutuyoruz. Amacımız bizi biz yapan değerleri unutmamak ve yaşatmak. Ayrıca her 10 Kasım'da Atatürk ve tüm şehitlerimiz için lokma döktürüyoruz. Derneğimiz birlik ve beraberlik misyonunu devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

