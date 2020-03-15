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Borsa, altın kaybettirdi, dolar yükseldi

Borsa, altın kaybettirdi, dolar yükseldi
Giriş Tarihi: 15.3.2020

'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 12,77, gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,32, euro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 106.857,20, en düşük 91.644,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 12,77 azalışla 95.605,22 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira oldu. Geçen hafta 534,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 520,00 liraya indi. Bu hafta, ABD doları yüzde 3,32 değer kazanarak 6,3100 lira, euro yüzde 1,58 artışla 7,0220 lira oldu. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,34, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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