Koronavirüs dünyayı durdurdu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüsünün Avrupa'daki bilançosu çok hızlı ağırlaşıyor. Günlük ölü sayısının sürekli olarak artış gösterdiği İtalya, ABD, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde hayat durdu. Bir çok ülke de uçuşları durdurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Çin'de etkisini yitirmeye başlarken Avrupa'da büyük artış gösterdi. Olağanüstü hal ilan eden çok sayıda ülke peş peşe önlem planlarını devreye sokarken, hayat durma noktasına geldi. Virüs etkisinin tepe noktaya çıktığı günlerde ortalama 200 kişinin yaşamını yitirdiği Çin'de, Ulusal Sağlık Komisyonu 11 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 80 bin 824'e ulaştığını bildirdi. Yeni vakalardan 4'ünün Vuhan'da görüldüğü, diğer 7 vakanın ise Çin'e ülke dışından geldiği belirtildi. Böylelikle Çin'e ülke dışından gelen Covid- 19 vakalarının sayısı 95'e ulaştı. Diğer yandan, Güney Kore'de hastanelerden taburcu edilen kişilerin sayısı, iki gündür tespit edilen yeni vaka sayısının üzerinde kaydedildi. Dün ülke genelinde 107 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 bin 86'ya yükseldi. Güney Kore'de Covid-19 salgınında şu ana kadar 72 kişi yaşamını yitirdi.

TRUMP DA TEST YAPTIRDI

Çin'den sonra korona virüsünden en fazla etkilenen ülke İtalya oldu. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıkarken, ölü sayısı ise 1441'e yükseldi. İtalya'da koronavirüsün yayılmasının hızının kesilmemesi üzerine tüm ülkenin karantinaya alınması, tarihi ve turistik kentlerin sokaklarının, meydanlarının boş kalmasına yol açtı. İspanya'da 1 günde ölü sayısı 70'ten fazla artış gösterirken, İngiltere'de ise dün 10 kişi yaşamını yitirdi ve oradaki ölü sayısı 21 oldu. Öte yandan ABD Başkanı Trump, korona virüs testi yaptırdığını açıkladı. Trump, sonuçların bir iki gün içerisinde çıkacağını söyledi.



KRİZİN BOYUTU RADARDA

İtalya'da uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerinde dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 64,6 milyon turist ağırlayan İtalya'ya koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde havayollarının biribiri ardına uçuş trafiğindeki iptalleri radar görüntülerine de yansıdı.

BİLİM KURULU GÖREV BAŞINDA

Türkiye, binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsü ile ilgili mücadelede şu ana kadar başarılı bir sınav verdi. Bu başarının arkasında ise alanında uzman olan isimlerin yer aldığı Koronavirüs Bilim Kurulu var. Virüsün dünyaya yayılmaya başladığı günlerde kurulan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığını yaptığı kurulda bulunan 26 kişi, gecesini gündüzüne katarak Türkiye'de virüsün yayılmaması için çalışıyor. Alınan önemli kararlar sayesinde başarıyla çalışan Koronavirüs Bilim Kurulu, insanların etkilenmemesi için topyekün mücadele veriyor.

FARKLI UZMANLIKLAR

Bakan Koca'nın başkanlık ettiği kurulda alanında uzman isimler yer alıyor ve hepsi önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin farklı üniversitelerinin tıp fakültelerinde bulunan isimlerin yer aldığı kurulda özellikle Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında faaliyet gösteren uzman isimler yer alıyor. Bunların yanı sıra, epidemiyoloji ile göğüs hastalıkları uzmanları ve Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu gibi isimler de kurulda bulunuyor.

RİSKLİ 9 ÜLKE HAKKINDA ALINACAK TEDBİRLER

■ Almanya , İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda vatandaşları ile son 14 günde yurt dışında bulunanlar ülkemize alınmayacak.

■ Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'den çıkışlarında kısıtlama olmayacak.

■ Türkiye vatandaşlarının bu ülkelere seyahatleri geçici olarak durduruldu.

■ Daha önce Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi belirlenen usul ve esaslar göre gözetim ve gerekirse karantina işlemleri yapılacak.

■ Tüm bu önlemlerin yanında, Türk vatandaşları 17 Mart Salı günü saat 00.00'a kadar ülkeye dönüş yapabilecek.



AVRUPA'YA SINIRLARIMIZ KAPALI

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri koronavirüas tedbirleri çerçevesinde durduruldu. Türkiye'den bu ülkelere seyahatler de geçici olarak askıya alındı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı,Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliği ve Hudut Mülki İdare Amirliklerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi. Genelgede, Coronavirüs (Kovid-19) salgını, başta İtalya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde hızla yayılarak ciddi can kayıplarına ve salgının merkezinin Avrupa'ya doğru kaymasına sebep olduğu ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında 9 ülke hakkında tedbir alındığı aktarıldı.



'YOLCUSUZ' DİYE BİLDİRİLDİ 57 TÜRK YOLCU ÇIKTI

Türkiye'nin korona virüs salgını nedeniyle uçuşlarını durdurduğu ülkelerden biri olan Irak'tan önceki akşam saatlerinde havalanan Fly Bağdat Havayolları'na ait uçağın, beraberinde yolcularla birlikte hareket ettiği anlaşılınca harekete geçildi. Uçak havadayken teyakkuza geçen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, uçağın pilotunu Türkiye hava sahasındayken Bağdat'a dönmesi yönünde uyardı.

YOLCULAR OLAY ÇIKARDI

Uçağın pilotu Bağdat'a dönüşü için yakıtının yetmeyeceğini söyleyince, pilota Ankara'ya iniş yapma talimatı verildi. Bunun üzerine Sakarya üzerinden dönüşe geçen uçak, saat 20.00 civarında Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak yakıt ikmali yaparken, bu sırada bazı yolcuların inmek için olay çıkarması üzerine uçuş havacılık kuralları gereği iptal edildi. Polis ve sağlık ekipleri uçağı karantinaya alırken, uçakta Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin virüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. Uçağın mürettebatı Irak'a geri gönderilirken, Fly Bağdat Havayolları'na yönelik soruşturma başlatıldı.

AVM'LER 8 SAAT AÇIK

virüsü önlemleri kapsamında AVM'lerde de çalışma süresi kısaltıldı. AVM'lerin saat 12.00-20.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. AVM'ler daha önce 10.00- 22.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa müdahale ediyoruz. Merdivenden tuvalete kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile temizleniyor" dedi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

İşte kurulda yer alan isimler

1-) Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

2-) Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Epidemiyoloji)

3-) Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

4-) Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

5-) Prof. Dr. Recep Öztürk (Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

6-) Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli)

7-) Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

8-) Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

9-) Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

10-) Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

11-) Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi- SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji) 12-) Prof. Dr. Aydın Yılmaz (SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Göğüs Hastalıkları)

13-) Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

14-) Prof. Dr. Canan Ağalar (SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

15-) Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Ünv. Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

16-) Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Ünv. Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları).

17-) Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

18-) Prof. Dr. Levent Yamanel (SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları)

19-) Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

20-) Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

21-) Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

22-) Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu)

23-) Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı)

24-) Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı)

25-) Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı)

26-) Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri).



ALO 184 KORONA HATTINA YOĞUN İLGİ

Koronavirüsü kaptığından şüphelenen vatandaşları aydınlatmak ve yol göstermek için revize edilen ALO 184 Çağrı merkezi devreye girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, "Eğer yüksek ateşiniz, kuru öksürüğünüz ve yurt dışı bağlantınız varsa hemen sağlık kuruluşlarına gitmeyin. Alo Korona hattını arayıp hangi yolu izleyeceğinizi öğrenin" demişti. Bu çağrı sonrası vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan hat, yeni düzenleme ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı da uyarıda bulundu.

EMNİYET VE BAKAN UYARI YAPTI

Uyarıda, "Corona risk taraması ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşir. Hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşanların kolluk birimlerine haber vermesini bekliyoruz" denildi.

FATİH ŞENDİL