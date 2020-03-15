THY'den koronavirüs kararı! 18 Mart'ta 9 Avrupa ülkesine seferler tamamen durduruluyor

Koronavirüs nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine gerçekleştirdiği seferleri sadece Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerini sağlamak için sürdüren Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart tarihi itibariyle bu seferleri tamamen durduracaklarını açıkladı.

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