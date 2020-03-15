Türkiye’nin 3’üncü sondaj gemisi geldi

Türkiye’nin milli çıkarlarını korumak için Doğu Akdeniz’de görev yapan Fatih ve Yavuz’a eşlik edecek 3. sondaj gemisi İngiltere’den Mersin Taşucu’na ulaştı. ‘Sertao’ sondaj gemisine yeni adını Başkan Erdoğan verecek

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj ve arama çalışmalarını her geçen gün artırmaya devam ederken, çalışmalara katkı sunacak 3. sondaj gemisi de dün sabah Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı.

SATIN ALIRKEN KAZANDIK

22 Şubat'ta İngiltere'nin Port Talbot Limanı'ndan yola çıkan gemi yaklaşık 3 haftalık yolculuğun ardından gerekli ekipman ve donanımı yüklenerek sondaja hazır hale getirilmesi için Türk denizcilere emanet edildi. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını yürüten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiltere'de yapılan açık arttırmaya katılarak sıfırı 600 milyon dolar değerinde olan 2012 model sondaj gemisini 37.5 milyon dolara satın almıştı. 'Sertao' adındaki geminin 11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabildiği ve piyasa değerinin 120 milyon dolar civarında olduğu öğrenilirken, geminin uzunluğunun 228 metre, genişliğinin ise 42 metre olduğu belirtildi. Geminin Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin aksine daha sığ bölgelerde kullanılması planlanıyor.



BAŞKAN BELİRLEYECEK

Üçüncü sondaj gemisi faaliyetlerine Haziran ayı sonrası başlayacak. Geminin ismi konusunda daha önce açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemiye ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesini arzu etiklerini ifade etmişti. Yeni ismi Başkan Erdoğan belirleyecek.



DOĞU AKDENİZ'DE KORONA ÖNLEMİ

Yeni gemide yapılması planlanan yenileme çalışmalarında çalışacak ve gemide görev alacak tüm teknik ekiplerin sağlık kontrolleri yapılırken, gemiye çıkarılacak malzemelerin de dezenfekte edildiği öğrenildi. Öte yandan mevcutta Doğu Akdeniz'de görev yapan sismik ve sondaj gemilerinde de korona virüs önlemi alındı. Gemilere giriş çıkışlar yasaklanırken, çalışmaların mevcut personelle sürmesi, yeni personelin korona tehdidi ortadan kalkıncaya kadar gemiye çıkarılmaması kararlaştırıldı.