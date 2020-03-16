Altın fiyatları ne kadar? 16 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, yeni haftaya nasıl başladı? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını altın piyasalarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 16 Mart Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken piyasalar bu salgından nasıl etkilendi? İşte 16 Mart Pazartesi altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 314,46 TL

SATIŞ: 314,55 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 502,24 TL

SATIŞ: 513,59 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.001,34 TL

SATIŞ: 1.027,19 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.008,95 TL

SATIŞ: 2.048,09 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.081,00 TL

SATIŞ: 2.112,00 TL