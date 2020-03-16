Çocuğu evde olan çalışana izin hakkı

Korona virüsüne karşı geniş kapsamlı önlemleri devreye alan Hükümet, çocukları okul ve kreşe gidemeyen çalışan anne babalar için formül arıyor. İşverenin inisiyatifinde mazeret izni, çalışanın rızasıyla ücretsiz izin seçeneği ya da evden çalışma seçenekleri de masada.

Hükümet, koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemleri devreye alırken, çocuğu tatil olan çalışan anne babalar için formül aranıyor. Yaklaşık 40 milyon çalışanı bulunan Almanya, doktorlar, sağlık çalışanları, yargı mensupları gibi kritik görevler üstlenen çalışanların çocukları için özel kreş, bakım merkezleri seçeneğini devreye soktu. Kamuda hamile, yasal süt izni kullananlara bugünden itibaren 12 gün idari izin verilirken gözler çocuklarını bırakacak yakını bulunmayan çalışan anne ve babaların izin haklarına çevrildi. Küçük çocuğu bulunan anne ya da babanın izinli sayılması yönünde seçenek ön plana çıkıyor.



ÇALIŞMA YAŞAMINDA YENİ DÖNEM



1- Bu süreçte kamu ve özel sektörde küçük çocuğu olan anne ya da baba izinli sayılabilir mi?

Okul öncesi ve ilköğretimde okuyan çocuğu bulunan kadın çalışanlara yıllık izin kullandırılabiliyor. Bazı belediyeler de çalışan annelere idari izin kullandıracağını açıkladı. İhtiyaca göre hem kamu hem de özel sektör düzenleme yapacak.



2-Kısa çalışma ödeneği bu süreçte devreye girebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği zor dönemlerde istihdamı korumak için kullanılan bir uygulama. Çin, Avrupa ülkeleriyle iş yapan şirketlerin sıkıntı yaşaması söz konusu olduğunda kısa çalışma ödeneği devreye girebilir.Kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışılmayan sürede işçiye aylık gelir ödemesi yapılırken, 3 aylık süre Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya çıkarılabiliyor.



3-Çocuğa bakmak için mazeret izni kullanılabilir mi?

Mazeret izni evlenme ya da birinci derece yakınlarının vefatı durumunda 3 gün ile sınırlı olmak üzere kullandırılıyor.

Daha uzun süreli mazeret izinlerinde inisiyatif işverende bulunuyor.



4-Çalışanın rızasıyla ücretsiz izin seçeneği devreye girer mi?

İşyerleri çalışanın rızası, talebi kapsamında ücretsiz izin kullandırabilir. Bu süreçte çalışan iş sözleşmesi askıya alınacağı için ücret talep edemez.



5- İş göremezlik ödeneği devlet tarafından mı karşılıyor?

Hem kamu hem özel sektörde yurt dışından dönenler 14 günlük süreçte işe gelmeyecek. Bu süreçte sağlık kuruluşlarından alınan raporlu dönemde işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu raporun üçüncü gününden itibaren ayakta tedavide kazancın üçte ikisi, hastanedeki tedavide de yarısı kadar iş göremezlik ödeneği vermekle yükümlü.



6-Uzaktan çalışma olasılığı bu süreçte nasıl değerlendirilebilir?

İş Kanunu'na göre çalışan iş görme borcunu teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında ya da evinde de yerine getirebilir. Bu kapsamda çalışılacak yerin belirlenmesi, iş güvenliğiyle ilgili eğitimin verilmesi ve dizüstü bilgisayar gerekli teçhizat ile yazılımın sağlanması gerekiyor.



7-Home Office, uzaktan çalışmada ücret ödeniyor mu?

Evden çalışma şeklinin benimsenmesi durumunda çalışanın ücretinin tam ödenmesi gerekiyor.



8-Telafi çalışması yapılabilir mi?

İşyerleri zorunlu durumlarda faaliyeti geçici olarak durdurabilir. İki ay içinde çalışılmayan süreler telafi edillebilir.



9- Çalışan ve işverenin yükümlülükleri nelerdir?

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada işbirliği, sadakat yükümlülüğü bulunuyor. Hastalık semptomlarını işverene bildirmek de zorunlu. İşverenlerin de çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunuyor.



10- İşveren, hastalık şüphesi ile çalışanları yıllık izne çıkarabilir mi?

Şüpheli bir durumda yıllık, idari, ücretsiz izin gibi seçeneklerden birinde mutabık kalınır. Ücretsiz yıllık izin için çalışanların onayı gerekirken, idari izin konusunda ise kurum yetkili.



Koronavirüs nedeniyle okullar bugünden itibaren 1 hafta tatil olacak. Tatilin bittiği 23 Mart'ta da öğrenciler uzaktan eğitime başlayacak. İlköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenciler iki hafta süreyle okula itmeyeceği için bazı işleri ücretsiz izin kararları almaya başladı. Yine ikinci bir açıklamaya kadar kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri de kapatıldı. Yakını bulunmayan anne ve babalar çocukların bakımı için çözüm arayışına girdi. Hem bu konuda hem de bu süreçte çalışma hayatında merak edilen 10 önemli sorunun yanıtı merak ediliyor.

Hazal ATEŞ