Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Mart Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin ardından dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Mart Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Koronavirüs salgını döviz piyasalarını nasıl etkiledi? ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Mart Pazartesi döviz kuru...