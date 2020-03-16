  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Mart Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Mart Pazartesi döviz kuru...

16.03.2020, 09:34

fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? 'nın indirimine gitmesinin ardından dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte Pazartesi kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Koronavirüs salgını döviz piyasalarını nasıl etkiledi? ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Mart Pazartesi döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Mart Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA